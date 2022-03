Här exploderar det ryska landstigningsfartyget

Den ukrainska flottan uppger i dag att man förstört det stora ryska landstigningsfartyget Orsk och har lagt upp bilder och video på när fartyget exploderar i hamnen i Berdjansk, som kontrolleras av ryska styrkor.

Orsk hade kapacitet att bära 65 militärfordon och 400 soldater. Hamnen har använts för att föra in utrustning till de ryska styrkorna i Ukraina.

Striderna utanför Ukrainas huvudstad Kiev har ökat i intensitet, enligt reportrar på plats. Över förorten Irpin stiger stora plymer av svart rök efter torsdagens eldväxling.

Torsdagens våldsamma strider utanför Kiev kommer efter den senaste tidens rapporter om att kriget gått in i en ny fas. Enligt den amerikanska tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) ställer Ryssland om från offensiv till defensiv – och ryska styrkor uppges gräva värn och placera ut minor.

