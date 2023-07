Daniels källare översvämmades: ”Bubblade i toaletten”

Det kraftiga regnet har ställt till det för boende i trakterna kring Örebro och Karlskoga under söndagen. Daniel Collin som bor i Karlskoga är en av dem vars källare svämmats över på grund av det hårda vädret.

– Jag hörde först att det började bubbla i toaletten, något som jag aldrig varit med om tidigare, säger han.

Det var mellan klockan åtta och nio på söndagsmorgonen som det började låta underligt hemma hos Daniel Collin. Snart insåg han att regnvatten börjat ta sig in genom en av brunnarna nere i källaren.

– Efter mycket om och men ringde jag 112 och fick höra att det var fler boende i området som hade samma problem. Efter ett tag kom de hit och hjälpte till att pumpa ut vatten, säger han.

Tur i oturen

Senare på söndagseftermiddagen hade Daniel och hans bror lyckats städa bort det mesta av vattnet med hjälp av en våtdammsugare. Nu står en avfuktare på plats, men i nuläget vet han inte hur pass vattenskadad källaren är.

– Jag har dock haft tur för jag har nästan bara betong i väggarna här nere. Det är inga träväggar som vattnet kunnat gå upp i. Men saker som stått på golvet är helt förstörda, så det är bara att slänga alltihop, säger han.

– Det kunde ha stigit ännu högre. Ett rum i källaren har klarat sig, så jag har ändå haft lite tur i oturen.

Han har varit i kontakt med sitt försäkringsbolag som ska följa upp ärendet på måndagen. Fram till dess är rådet att rädda det som räddas kan.

”Varit en rörig dag”

Under dagen tog SOS Alarm emot 18 samtal från översvämningsdrabbade i Karlskoga.

– Det kom in fruktansvärt många larm under förmiddagen under kort tid, och de kom med bara några minuters mellanrum. Det har inte varit fara för liv-larm men det har varit fara för egendom, så räddningstjänsten har fått åka runt adress efter adress för att hjälpa till att pumpa ut vatten, säger Nicole Schabo vid SOS Alarm som svarar för räddningsregion Bergslagen.

– Det har varit en rörig dag kan man säga.

Mer regn att vänta

Trots att det värsta regnet har dragit förbi området är mer nederbörd att vänta.

– Det kommer mer regn det närmsta dygnet, men det som passerat i dag med de sammanbakade skurarna lämnade i morse och har passerat sakta norrut, säger meteorolog Martin Hagman.

– I morgon har vi ett nytt band med kraftiga skurar som kommer att ligga över de mellersta delarna av Svealand längs Mälardalen.