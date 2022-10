Under middagen pratas det om kärleken till familjen och samtalsämnet glider in på att skaffa barn. Oscar Zia får ett oväntat tips av Marianne Eklöf Törnblom.



Edvin Törnblom är inte lika överlycklig som de andra runt bordet när sällskapen senare kommer in på temat sex.

— Jag älskar min mamma, men måste jag vara utomlands med henne.



Kvällen avslutas med att Oscar, Dante och Edvins mamma Marianne hyllar Edvin med en kärlekslåt av Céline Dion. Edvin blir alldeles tårögd när han ser framträdandet.

— Den här låten betyder väldigt mycket för mig. Vi lyssnade på den mycket när jag var liten.