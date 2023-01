I första avsnittet av Mandelmanns gård är det inte som det brukar vara under våren. Gustav är nämligen ensam på gården på Österlen medan Marie bor i Stockholm under sin medverkan i Let's dance.



Under sin längtan kommer han på en idé: Att bygga en dansbana åt henne för att stötta Marie under hennes dansäventyr.



– Hon kommer säga: ”Gustav du är ju knäpp!” Jag älskar när hon säger så.

Marie chockas av överraskningen

Med hjälp av familj och vänner lyckas Gustav få dansbanan på plats. När Marie dyker upp med danspartnern Jonathan Näslund blir hon riktigt chockad av Gustavs överraskning.

– Har du byggt en dansbana?! utropar hon.

– Ni är värda alla dansbanor i världen, svarar Gustav.

Marie blir riktigt rörd av hans gåva:

– Han är så gullig. I sin längtan har han stått och byggt en dansbana. Han har den galna sidan att göra något på ett oväntat sätt.

I spelaren ovan kan du se Marie och Jonathan inviga dansbanan med en dans!