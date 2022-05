Tiotusentals över hela USA demonstrerade till stöd för aborträtten under lördagen. ”Min kropp, mitt val”, skanderade människor i bland annat huvudstaden Washington.

Demonstrationerna skedde tre dagar efter att senaten röstat ner ett förslag från Demokraterna om att göra rätten till abort till federal lag. Över 380 evenemang under parollen ”Bans off our bodies” gick av stapeln från Maine till Hawaii. Störst var uppslutningen i storstäder som Los Angeles, Chicago och New York.

Runt hälften av alla delstater väntas i någon grad förbjuda abort – om möjligt

I Washington samlades folk vid Washington-monumentet för att tåga till Högsta domstolen. Manifestationerna sker mot bakgrund av det läckta utkast från HD som visar att domstolen är redo att riva upp kvinnors grundlagsskyddade rätt till abort – beslutet ”Roe mot Wade” från 1973. Skulle så ske lämnas rätten att lagstifta om abort över till delstaterna.

Runt hälften av USA:s delstater, främst i söder och i mellanvästern, väntas i någon grad förbjuda abort om det blir möjligt. Många som står upp för aborträtten fruktar att ett eventuellt förbud bara är första steget för att inskränka rättigheter.

TV4:s juridiske expert Jens Lapidus beskriver hur Högsta domstolen fungerar i USA och hur det kommer sig att den nationella lagen kan komma att tas bort. Om abortgarantin på nationell nivå rivs upp kan det innebära att mellan 20 och 30 delstater väljer att begränsa eller ta bort aborträtten.



Se jämförelsen mellan abortlagarna i USA och Sverige i spelaren ovan.