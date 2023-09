Isak Uddström, 19, fick sin Idol-dröm krossad 2020 när han tog sig till det sista momentet under slutaudition, men hans solosång höll inte hela vägen in i kvalveckan. Tre år senare är han tillbaka i det sista momentet under slutaudition i hopp om att ta sig hela vägen den här gången.

– Det känns sjukt viktigt att få ta revansch. Jag har ju föreställt mig det här hur många gånger som helst. Det känns lite svårt att greppa faktiskt. Nu vill jag bara bevisa att jag förtjänar en av de där 20 platserna, säger Isak innan han kliver på scenen.

Sjunger Melissa Horns version av ”Parklands”

Under solosången sjunger Isak Melissa Horns tolkning av ”Parklands” – och det går helt enligt plan. Innan han ska sjunga konstaterar juryns Kishti Tomita att Isak jobbat hårt sedan de såg honom sist och att hon är riktigt stolt över honom.

Och stoltare blir hon efter att nu ha hört honom sjunga.

– Jag är så stolt att jag bara gråter, säger Kishti och fortsätter:

– Sist du gjorde solosången så åkte du av scenen och fick packa och åka hem, med en utskällning. Men så fantastiskt, den tiden har du använt väl. För vi känner här i Idoljuryn att den här gången så blir det precis tvärt om. Du går vidare till nästa del, rakt in i live-kvalet.

Anders Bagge konstaterar att han kunde se framför sig hur Isak medverkade i Så mycket bättre och sjöng sina egna låtar.

– Jag tror inte att jag har tagit in det här alls, det är bara helt sjukt. Det kunde inte blivit bättre! säger Isak.

”Är nog det sjukaste jag varit med om”

Och än idag, månader efter slutaudition spelades in, har han svårt att greppa det som hände.

– Jag tror fortfarande inte att jag riktigt greppat hur bra det faktiskt blev. Jag hade så länge sett framför mig hur jag önskade att det skulle gå, och så vart det precis som jag hade drömt om. Jag minns att jag kände en sån sjuk lättnad och typ tacksamhet, det är nog det sjukaste jag varit med om, säger Isak till TV4.

– Att få så fina ord från juryn är typ fortfarande lite svårt att greppa, fortsätter han.