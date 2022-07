”Maria” var förhållandevis nyanställd när hon berusad och – enligt henne själv utan möjlighet att värja sig – blev våldtagen av sina två chefer, en kvinna och en man, på skandalomsusade juristfirman Rive. Våldtäkten skedde under en konferens på ett slott.



Under utredningen trädde ytterligare tre kvinnor fram och berättade om hur den manliga chefen blivit närgången i samband med utbildningar. Tingsrätten fällde honom för tre fall av sexuellt ofredande och ett fall av oaktsam våldtäkt, samma brott som den kvinnliga chefen också dömdes för. Nu har åklagare och målsägande överklagat domen – eftersom att de vill se mannen och kvinnan fällda för grov våldtäkt.



– Dels är det berusningen, att hon har varit i det här tillståndet att hon inte ens har kunnat lämna ett samtycke. Dessutom är det så att de tilltalade har varit hennes chefer och det är ju en beroendeställning de allvarligt har missbrukat, säger åklagare Jenny Granqvist.



TV4 Nyheterna har tidigare berättat hur de tre juristfirmorna Rive, Arbetsrättsgruppen, Arbetsrättsexperten, med samma ägare – anklagas för att ha lurat hundratals klienter på stora belopp utan att rättsväsendet kunnat stoppa dem. Men efter att en ung kvinna anmälde två av chefer för våldtäkt under en konferens på ett slott verkar miljonrullningen äntligen fått ett slut.



Se mer om skandalerna kring juristfirman och hör kvinnans målsägarbiträde, i spelaren ovan.