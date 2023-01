På måndagen hade Love Island Sverige återigen premiär i TV4 och TV4 Play. Elva deltagare har redan klivit in i huset och kärleken har börjat spira.

- Jag har sett första avsnittet och alltså wow! De har hittat så starka karaktärer den här gången så det ska bli så kul, säger Jonna Lundell på Instagram.

Nu är det klart att Jonna Lundell kommer ansluta till Love Island-produktionen. Exakt hur tittarna kommer att få möta Jonna Lundell är fortfarande oklart.

- Jag kommer inte berätta mer just nu. Men det kommer bli najs, fortsätter Lundell.

Jonna Lundell kommer på grund av privata skäl att initialt medverka via länk.

- Det stämmer att Jonna till en början kommer att medverka via länk från Sverige. Vi får återkomma om hur hennes medverkan ser ut under resten av säsongen, säger Matilda Walker, exekutiv producent på TV4.

Jonna Lundell Foto: TT

Det här är Jonna Lundell Jonna Lundell föddes den 11 april 1994 i Mjölby. Hon flyttade senare till Norrköping där hon 2011 träffade sin framtida man Joakim Lundell. 2013 började Jonna medverka i Joakims youtubevideor och med åren byggde paret ett mediaempire. 2016 gifte sig paret och har sedan flera år tillbaka räknats som några av de mest inflytelserika svenskarna på sociala medier.

Love Island Hotlist sänds på TV4 Play och Sjuan på lördagar.