Minst tio personer har omkommit och flera saknas efter översvämningar i regionen Marche i Italien. Det kommer rapporter om tsunami-liknande översvämningar där en hel stad ska ha täckts av lera. Enligt italienska medier ska ett femtiotal personer ha skadats och ett hundratal hus begravts under vattenmassorna. Det ska ha kommit lika mycket regn på en eftermiddag som det brukar göra under ett halvt år.



– Det är fruktansvärt stora regnmängder. Tillslut kan marken inte ta emot de här stora regnmängderna längre utan det bara bygger på uppåt, säger TV4:s meteorolog Madeleine Westin.



Mer regn väntas



Enligt Madeleine Westin hör skyfallen samman med en frontzon som sträcker sig upp ifrån Skandinavien ned mot ett lågtryck som ligger i närheten av Italien.



– Som meteorolog är det många gånger svårt att säga exakt var de största mängderna regn kommer att falla. Man veta att det här är ett område där det skulle falla, men att det skulle vara så koncentrerat under så kort tid, det kunde inte meteorologerna förutspå, säger hon.



Under lördagen väntas mer regn falla.

