Skenande elpriser slår hårt mot tågbolagen

Järnvägen står för drygt två procent av all elförbrukning i hela Sverige och det är Trafikverket som upphandlar den el som används på svenska järnvägar. Mellan augusti och november mer än fördubblades elpriset - från 26,5 öre till drygt 70 öre per kilowattimme. Och det har redan påverkat både fraktbolag och persontåg.



Redan nu vet man att elkostnaderna kommer fortsätta upp mot närmare 80 öre per kwh nästa år eftersom cirka 90 procent av elen redan har upphandlats. Men ändå säger både SJ och MTR att de inte planerar att höja biljettpriserna.

– Vi måste se över vår budgetering precis som alla andra, men i nuläget så har vi inga planer på att öka biljettpriserna, säger Tobbe Lundell presschef på SJ.



