När Backstreet Boys uppträdde i Londons O2-arena i söndags och tillägnade en av låtarna Nick Carters lillebror, Aaron, som gick bort i lördags, kunde Nick Carter inte längre hålla tårarna tillbaka.



Aaron Carter blev 34 år gammal och blev en känd artist redan som barn med låtar som "Crush on You", "Crazy Little Party Girl" och "I Want Candy".

Senare i livet levde han med missbruk och psykisk ohälsa. Han lämnade en liten son och en flickvän efter sig, och en familj där han var den yngste av fem syskon.

