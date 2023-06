"Krigets första offer är sanningen", är ett gammalt citat, eller kanske ska jag säga devis, som är bra att hålla i huvudet i dessa dagar.



Om, när och hur kommer våroffensiven i Ukraina att te sig? Om det ens kan kallas så längre. Det är ju sommar nu. Man behöver inte vara någon nyhetsnörd för att ha fångat upp att läget skärpts under de senaste dygnen kring spekulationer, antaganden och analyser av de mest drivna experterna.



Det är krig och alla vill få fram sin version av verkligheten. Det kommer många uppgifter och utspel nu, konstaterar jag där jag sitter på redaktionen och försöker skaffa mig en överblick.

– Eller också inte, ropar min kollega utrikesreporter Johan Fredriksson på andra sidan skrivbordet.



Vaddå? Eller också inte? Johan syftar förstås på att framförallt ukrainska politiker, experter och allmänt insatta personer är helt tysta. De säger ingenting i dessa dagar när alla undrar vad som händer i Ukraina. Stay calm and carry on. En svensk tiger. Det finns ju några kända citat som handlar om att man ska ta det lugnt och inte pladdra i krigstid.

Positioner ändras

Ukrainas biträdande försvarsminister Hanna Maljar skriver på Telegram att positioner nu ändras och går in i ett mer offensivt läge. Men det kan fortfarande inte beskrivas som något större, enligt henne. Utspelet kommer sedan Ryssland hävdat att Ukraina inlett en stor offensiv i området kring Bakhmut i öster. Ingen har i skrivande stund kunnat bekräfta om ryssarnas påstående stämmer. Men en sak kan vi nog vara ganska säkra på: Ukraina kommer att göra precis så som man meddelat. Ukraina kommer att avstå från en officiell deklaration om att offensiven för att återta förlorat territorium är igång.

Kommer synas i backspegeln

Det är antagligen först när vi ser kriget i backspegeln som vi kommer att kunna säga vilken dag Ukrainas stora och betydande motoffensiv under sommarhalvåret 2023 egentligen började. I dessa dagar när andra världskrigets D-day i Normandie får uppmärksamhet (6 juni 1944) påminner jag mig själv om att att historien inte upprepar sig exakt likadant. Bara att det är – och alltid har varit – bra att hålla tyst om vad man gör om man ska överraska fienden.