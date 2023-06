Världsartisten klarade inte av att sjunga sin superhit ”Someone you loved” under festivalen i Glastonbury i helgen.

Nu ställer Lewis Capaldi in allt – för att fokusera på sin psykiska hälsa.

Klipp från helgens festival i Glastonbury har nu blivit virala på Tiktok, som visar hur världsartisten Lewis Capaldi inte klarar av att sjunga sin hit ”Someone you loved”. Istället kan vi se hur publiken sluter upp och sjunger låten. Men det är inte första gången det händer artisten, han har varit med om liknande tidigare, bland annat under sin konsert i Stockholm tidigare i år.

Förra året berättade han för första gången att han lider av Tourettes syndrom, och sedan tidigare har det varit känt att han kämpar med sin psykiska hälsa och ångestattacker. I början av juni gick han ut med att han pausar allt fram till Glastonbury-spelningen. Men nu tar han en paus från att turnera på obestämd tid och ställer in allt.

”Det svåraste beslutet jag har tagit i mitt liv”

Det är i ett långt Instagram-inlägg tackar han först och främst publiken för agerandet under festivalen i helgen och ger sen fansen det tunga beskedet.

”Det här förmodligen inte kommer som en överraskning gör det inte enklare att skriva, men jag är väldigt ledsen att behöva meddela att jag kommer att ta en paus från att turnera, på obestämd tid”, skriver artisten.

”I lördags blev det tydligt att jag behöver tillbringa mycket mer tid på att få i ordning på min mentala och psykiska hälsa, så att jag kan fortsätta att göra det jag älskar under lång tid framöver”, fortsätter han.

Men han är tydlig med att det är med sorg som han nu bestämt sig för att ta ett steg tillbaka.

”Att sjunga för er varje kväll är allt jag någonsin drömt om, så det här är det svåraste beslutet jag har tagit i mitt liv. Jag kommer tillbaka så snart jag kan”.