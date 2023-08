Bol krossade motståndet: "Vad är hemligheten?"

Femke Bol var storfavorit inför finalen på 400 meter häck. Nederländskan var dessutom på revanschjakt efter sitt fall i finalen på 4x400 mixed, där hon gick miste om en guldmedalj på upploppet.

Men Bol såg inte ut att påverkas av utgången på 4x400 och när det var dags att springa den individuella finalen visade hon klass.

Nederländskan satte inte in någon maxfart under loppets inledande delar. Men när det väl var dags för upploppet hade nederländskan kopplat ett tydligt grepp om det där guldet.

På målrakan var sedan ingen av konkurrenterna nära att kunna hota Bol, som sprang in på tiden 51,70, en dryg sekund bättre än Shamier Little på andra plats. Därefter sprang även Rushell Clayton in på tiden 52,81, men ingen var helt enkelt nära att hota den stora dominanten, Femke Bol.

– Segermarginalen hamnade till slut runt sekunden. Vad är hemligheten? Jo, när de andra går max i början, kan hon flyta på och hon behöver inte gå ner på korta steg för att få upp frekvensen, förrän i slutet av andra kurvan och då seglar hon bara ifrån, konstaterade TV4-experten A Lennart Julin.