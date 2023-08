De två pojkarna försvann från sina boenden i Nyköping i slutet på juli – senare hittades deras kroppar dumpade i Stockholm. Polisens teori är att pojkarna förvarade vapen åt “Kurdiska räven“ – men när vapnen försvann var det inte långt kvar tills pojkarna gick samma öde till mötes, enligt uppgifter. Dubbelmordet ska ha skett under brutala former, enligt samma uppgifter.

Natten mellan den 24 och 25 juli försvann 14-årige Layth och en jämnårig pojke. Layth var placerad på familjehem och den andra pojken på HVB-hem, båda i Nyköping.



Sent på kvällen den 31 juli larmades polisen till ett skogsparti i Nynäshamns kommun. Förbipasserande hade hittat den första 14-årigens kropp, som enligt uppgifter hade huggits med kniv.



Och för en vecka sedan hittades Layths kropp av allmänhet som var ute och gick i ett friluftsområde i Upplands-Bro, nordväst om Stockholm.



Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna misstänks pojkarna ha mördats under brutala former.

Försvunna vapen bakom dubbelmordet

Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna utreder polisen koppling mellan händelserna och det kriminella nätverket Foxtrot och dess ledare Rawa Majid, 37, som även kallas för ”Kurdiska räven”.



– Det finns tydliga indikationer på att brotten kan kopplas till ”Kurdiska räven” och personer som agerar på uppdrag av honom, säger en uppgiftslämnare.



Mer specifikt ska pojkarna ha förvarat vapen åt Majid – tillsammans med en tredje pojke. När vapnen försvann ska ledaren för Foxtrot-nätverket ha velat statuera ett avskräckande exempel, enligt uppgifter.



Polisen misstänker att morden inte skett på de platser där kropparna hittats och när Layths kropp hittades fanns tecken som tyder på att kroppen försökt gömmas, enligt uppgifter.

15-årig pojke häktad

En 15-årig pojke sitter häktad misstänkt för sin inblandning i mordet på Layth.



Den 11 augusti häktades han på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till människorov på Layth. I torsdags ändrades rubriceringen till medhjälp till mord.



– Det har framkommit omständigheter i ärendet som gör att misstanken nu är medhjälp till mord. Vilka omständigheter det är kan jag inte gå in på, säger senior åklagare Hanna Cardell som leder förundersökningen.



Åklagaren vill inte kommentera uppgifterna om kopplingen mellan 15-åringen och de två döda pojkarna.



– Det är ingenting jag kan kommentera. Enligt åklagaren söker man efter fler misstänkta.