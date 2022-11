Dante Zia berättar om en tatuering han vill göra och samtalet glider in på orsaken. Det visar sig att Dante några månader tidigare varit med om en olycka när han åkte skidor där han föll 20 meter ner från en klippa.

— Det hade kunnat gå åt helvete. Det var mycket ångest efteråt.

— Det var på berget Vassi det hände så det är därför det har en speciell plats i hjärtat.



Dante är med Kjell och Leo Bergqvist för att handla mat och samtalet kommer in på Kjells karriär och hur han blev skådespelare.

— Jag slarvade bort plugget och tryckte en päronglass i ansiktet på rektorn.

Han också hur han hamnade på scenskolan.

— Jag fick tips om skolan som jag aldrig hört om tidigare och halkade in som den yngsta någonsin.



Inför gästernas ankomst planerar Oscar att åka och köpa haspar att sätta i fönster så det blir svalare i huset. Men när han sätter sig i bilen startar den inte och Oscar blir frustrerad.

— Jag vet hur man sätter i gång bilen. Jag kan inte ringa pappa för femte gången.

Efter många försök lackar han ur och ger upp.

— Tack för ingenting, bilfanskap.