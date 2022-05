Under torsdagen var det sommarväder i nästan Sverige med klarblå himmel och sol. Hela 27,1 grader uppmättes i Oskarshamn, något som TV4:s meteorolog Ulrika Elvgren menar på är säsongs högsta.

Under natten till fredagen kom det dock in stora regnmängder i större delen av landet, något som kommer att hålla i sig under helgen.

