Kiruna AIF och Kiruna IF. De låter lika men är varandras värsta hockeyrivaler sedan länge.



Men Kiruna IF har dragits med ekonomiska bekymmer en tid – och i tisdags gick de ut i sociala medier och vädjade om swishbidrag från sina fans, rapporter NSD. En del pengar började också ramla in, men det var en detalj i det hela som var helt fel.

I klippet ovan berättar Kiruna IF:s sportchef Thomas Jatko vad som gick snett.