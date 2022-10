Här är allt du behöver veta inför den fjärde fredagsfinalen

På fredag väntar en kväll full av musik från några av våra mest älskade filmer och serier när vi intar temat "Filmkväll". Vi får under kvällen besök av artisten Janice som just nu är aktuell med serien "The Playlist" och hon kommer sjunga sin låt "My Kind Of Woman". Deltagarna får även ackompanjemang från Stockholm Concert Orchestra - så vi kan lova att detta är en kväll du inte vill missa!

Här är idolernas låtval för veckan:

Luka sjunger I See Fire av Ed Sheeran från filmen The Hobbit

Nike sjunger Running Up That Hill (a deal with god) av Kate Bush från serien Stranger Things

Ruby sjunger Circle of Life av Carmen Twillie, Lebo M. från filmen The Lion King

Klara sjunger Skyfall av Adele från filmen Skyfall (James Bond)

Ida sjunger Kiss Me av Sixpence none the richer från filmen She’s all that

Julien sjunger The Show Must Go On av Queen från filmen Bohemian Rhapsody

Albin sjunger It Must Have Been Love av Roxette från filmen Pretty woman

Sebastian sjunger Life On Mars av David Bowie från filmen Moonage daydream