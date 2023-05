Abba i drag – ny pjäs om ett annorlunda hyllningsband

Just nu turnerar ”The Way Old Friends Do” runt om i Storbritannien.

En nyskriven pjäs om ett Abba-hyllningsband, men med en könsbytartvist.

De som uppträder som Agnetha och Frida är män, medan Björn och Benny görs av kvinnor.

– Jag funderade på vilken roll eller pjäs jag helst ville bli erbjuden. Svaret var att få vara en medlem i Abba. Sedan jobbade jag mig baklänges därifrån för att få fram en handling som skulle tillåta mig att vara det, säger skådespelaren och dramatikern Ian Hallard.

Pjäsen är regisserad av Ian Hallards make, Mark Gatiss. De har samarbetat tidigare både på scen och i tv-serier som Sherlock och Dr Who. ”The Way old friends do” är inte någon musikal utan utspelas mest backstage, men Ian lovar att den ändå är fylld av Abba-musik.

Om han skulle bilda ett Abba-band på riktigt så har han många sånger han skulle vilja sjunga.

– Mina favoriter är mest från de senare plattorna. Head over heels, som också är namnet på hyllningsbandet i pjäsen är en favorit. One of us och nya Don´t shut me down är andra som jag gillar, säger han.