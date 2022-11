Under gårdagens VM-match sprang en åskådare in under matchen Portugal–Uruguay med trippla budskap. Han bar en regnbågsflagga och en tröja med budskapen "rädda Ukraina" och respekt till iranska kvinnor". Fotbollskanalens Olof Lundh är på plats i Qatar och berättar hur det mottogs och även allt om flaggbråket mellan USA och Iran.

Läs mer