Under juli har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått in en stor mängd rapporter om sjuka och döda vilda fåglar. I flera fall har fågelinfluensa konstaterats, en sjukdom som i normala fall inte sprids under sommaren.

Områden längs västkusten och på Gotland är särskilt drabbade av ökad och omfattande dödlighet bland vilda fåglar.

SVA uppmanar nu badgäster på Västkusten att hålla sig undan döda fåglar och att inte röra dem. Situationen har väckt oro bland barnfamiljerna på stränderna.

– Jag har sagt till ungarna att de inte ska röra döda fåglar på marken om de ser sådana, säger Heiddis Gunnarsdottir, besökare på en av stränderna.

