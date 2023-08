Det förebyggande läkemedlet PrEP, som kan stoppa en HIV-infekion innan den brutit ut, har varit godkänt i Sverige sedan 2016. Läkemedlet finns tillgängligt i alla Sveriges regioner, och i höst publiceras den största studien hittills på läkemedlet i Sverige, gjord av Venhälsan på Södersjukhuset. Studien visar att läkemedlet fungerar och att det har lett till en kraftig minskning av nya fall av HIV, förklarar Finn Filén, överläkare Venhälsan.

– Vi har använt den här medicinen i fem år och vi vet redan nu att det här funkar, det är en total succé, säger han.

Läkemedlet, som är en kombinationstablett av två sedan tidigare etablerade HIV-läkemedel, tas i förebyggande syfte av de som löper större risk för att få HIV, förklarar Filén.

– I Sverige är det framför allt män som har sex med män, som har många sexpartners, och har en historik av att ha dragit på sig andra infektioner tidigare, säger han.

Goda resultat

På Venhälsan har PrEP används sedan 2018 – med mycket goda resultat.

– Hos oss i vår interna statistik har antalet nya infektioner minskat år för år sedan vi startade med PrEP och där tror vi att det finns en koppling förstås. Under många år hade vi ungefär 50 nya HIV-diagnoser per år, sedan vi startade 2018 har det minskat till ungefär 10-15 nya per år.

Enligt Filén har man sedan tidigare vetat att PrEP inte är någon farlig medicin, men i studien har man velat titta på hur den påverkar kroppen, framför allt njurarna.

– Det vi har kommit fram till är att det är en snäll medicin. Den funkar superbra och det är väldigt få som behöver avbryta den på grund av biverkningar.

Stort behov

Fram tills nyligen var Venhälsan den enda mottagningen i Stockholm som fått läkemedlet tilldelat av Region Stockholm med det specifika uppdraget att göra den här studien. Men nu har även specialistcentrum för sexuell hälsa på Karolinska sjukhuset, i Huddinge, fått samma uppdrag. De kommer börja med det inom en snar framtid – något Filén är glad över, eftersom efterfrågan är stor.

– Det blev väldigt populärt från början och vi fick en väntelista som vi lyckades jobba bort, men sedan har det blivit en väntelista igen och vi har helt enkelt inte hunnit med, säger han.

Filén förklarar att Venhälsan inte på något sätt äger vare sig konceptet eller preparatet och han ser gärna att det blir tillgängligt för så många som möjligt.

– Det vi har kunnat visa med studien är att det här inte är speciellt komplicerat eller farligt. Det här tycker vi ska vara en del av paketet sexuell hälsa för alla som önskar att ha det här skyddet. Under förutsättningarna att man kommer på regelbundna återbesök var tredje månad och kollar att man fortfarande är HIV-negativ. Och inte har dragit på sig några andra infektioner som man riskerar att sprida till andra, säger han.