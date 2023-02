Fem ungdomar döms för grov våldtäkt i Kungsparken i Malmö i oktober 2022.



De fem killarna är mellan 15 och 18 år gamla. Kvinnan som våldtogs är över 18 år. Gruppvåldtäkten avbröts av en polispatrull, som råkade passera parken sent på kvällen när brottet begicks.



En av tonåringarna förnekade att han våldtagit kvinnan, medan de övriga medgav att de haft sex med kvinnan, men hävdade att det skett med hennes samtycke.



18-åringen döms till fem års fängelse. Två 17-åringar döms till sluten ungdomsvård i drygt ett år. En 16-åring döms till tio månaders sluten ungdomsvård. 15-åringen ska sättas under ungdomsövervakning under ett års tid.



– Kvinnan mår fortfarande mycket, mycket dåligt. Anhöriga vittnar om en stor personlighetsförändring, säger Gustav Röriksson, TV4 Nyheternas reporter på plats vid tingsrätten.



Samtliga ska betala 300.000 kronor i skadestånd till kvinnan.



Följ live-sändningen i fönstret nedan.