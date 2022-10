I Bachelor Sverige får Sia Hatami sig en rejäl överraskning när han dyker upp vid tjejernas hus för en gruppdejt. Hans tidigare hyresgäst dyker plötsligt upp i huset för att dejta honom i programmet.

– Det är jävligt stelt att hon är här, säger Sia och berättar att det uppstod en konflikt när hon skulle flytta ut ur hans lägenheten.

”Stora chanser”

– Hon hade smutsat ner lägenheten fett mycket, berättar han och tillägger:

– Jag ville aldrig mer träffa den här människan, säger han.

Hon är dock väldigt glad över att vara där:

– Sia är the love of my life, det är därför jag är här.

Se Sias chock när de träffas i spelaren ovan.