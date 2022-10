Iran varnar svenska ambassaden efter gripanden

Iran riktar en varning till Sveriges och tre andra länders ambassader för att låta vad man kallar utländska spioner delta i de regimkritiska demonstrationerna i landet. Det rapporterar brittiska BBC.

Igår uppgav Irans regering att nio utländska medborgare, varav en svensk, gripits under protesterna. UD skriver i ett mejl till TT under lördagen att man känner till medieuppgifter om att en svensk medborgare ska ha frihetsberövats i Iran och att ambassaden fortfarande undersöker uppgifterna.



Enligt Amnesty har iranska säkerhetsstyrkor dödat 52 personer under de två veckor som protesterna pågått.