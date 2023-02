Det väntas bli rejält blåsigt under en kort period i delar av södra Sverige. Västlig vind med byar på 23-25 meter per sekund väntas dra in under tidig torsdag kväll.

SMHI har utfärdat en gul varning för stormbyar som berör norra Götaland och sydligaste Svealand. Under natten till fredagen gäller varningen även Gotland.

De hårda vindarna kan medföra begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd, och kollektivtrafik kan drabbas av förseningar och inställda avgångar.

SMHI varnar också för att områden med luftburna elledningar kan drabbas av störningar i el- och teleförsörjningen, samt att lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas.

– Det är mycket mild luft som drar in och det krockar med kallare luft som drar ner norrifrån och det bildar ett lågtryck. Det finns mycket energi som gör att det kan bli riktigt intensivt, säger TV4 Nyheternas meteorolog Peter Kondrup.

