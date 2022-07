Fullspäckad allsångskväll med Lotta på Liseberg 25 juli

Akt 1

Sedvanlig inledning av Lotta med Vi sätter färg på Liseberg

Medina tar över scenen med Nemas problemas

Lotta sjunger sen allsång med publiken, det blir Gå upp och pröva dina vingar

Akten avslutas av Aron, som sjunger sin nya singel So sock



Akt 2

Lotta inleder med allsångsguld; Dag efter dag

Anna Bergendahl gör sin Demons and dreams

Och Aron river av Gyllene Tiders Sommartider som allsång



Akt 3

Cherrie gör debut i programmet med sin Så mycket bättre-hit Stockholm inatt

Medina tar oss med ut i allsångsdjungeln; Var nöjd med allt som livet ger

Och Lotta gör för en gångs skull en sololåt; den älskade Juliette och Jonathan



Akt 4

Anna Bergendahl gör Sång till friheten som allsång

Ukrainskan Maria Sur som hela Sverige lärde känna i vintras sjunger sin That’s the way

Därefter delas Lisebergsapplåden ut till folkkär mottagare

Cherrie sjunger Himlen runt hörnet som allsång



Akt 5

Mottagaren av Lisebergsapplåden sjunger allsång med publiken, det blir en gammal Mellolåt; Beatles

Aron avslutar programmet med sin vinnarlåt från Talang; And I’m telling you