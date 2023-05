Det är Sanna Strands bortgångna pappas födelsedag och Robinsondeltagarna hyllar honom med en låt.

Och det blir känslosamt.

– Han är otroligt närvarande idag, säger hon.

Det blir känslosamt i söndagens Robinson när Sanna Strand inser att det är hennes bortgångna pappas födelsedag.

– Jag blir väldigt emotionell när jag pratar om honom för han är otroligt närvarande idag. Men jag är glad att jag är det, jag är glad att jag får bli berörd, säger Sanna.

Deltagarna hyllar Sannas pappa

Sannas pappa gick bort 2015 och för att minnas och hylla honom ber hon deltagarna sjunga My way av Frank Sinatra. Elin Ambrosiani spelar ukulele och Marcus Edensky sjunger.

– På hans begravning spelade vi My way med Frank Sinatra, han levde verkligen livet på sitt sätt. På gott och ont. Han var en äventyrare utan dess like och levde livet on the edge från början till slut, allt kunde hända, säger Sanna.

– Han tog flygcertifikat så när andra föräldrar låg hemma och läste godnattsagor var vi uppe i luften.

”Han har varit som Pippis pappa för mig”

Sanna minns tillbaka på tiden med sin pappa.

– Han har varit som Pippis pappa för mig, han har försvunnit och varit borta och man vet inte om han varit på de sju haven och seglat eller ute på jobb. Jag har bara väntat på att han ska komma hem. Och nu kände jag att nu är jag här på kurredutt-ön och väntar på att han ska komma tillbaka men det kommer han ju inte att göra, säger Sanna.

– Däremot finns han i mitt hjärta och han har fått mig till den jag är idag och det är jag väldigt stolt över. Jag älskar livet och jag älskar mig själv, och där har jag en stor del att tacka honom, fortsätter hon.