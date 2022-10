Dean Lewis gästar Idol 2022 - sjunger duett med superfanet

Du kanske har hört hans låt "Be Alright" på radio, eller när vår alldeles egna Luka Nemorin tolkade hans "Half A Man" i Idol 2022s kvalvecka. Dean Lewis är singer-songwritern från Sydney, Australien som slog igenom på stort med låten "Waves" år 2016. Topphiten "Be Alright" har streamats över en biljon gånger på Spotify och nu är han aktuell med världsturné samt låten "How Do I Say Goodbye", en känslosam tribut till hans pappa som diagnotiserats med cancer.

Luka var tydlig redan från start att Dean Lewis är en av hans stora idoler. I Kvalveckan i Kungsträdgården tolkade Luka hans "Half A Man", och klippet (som Dean själv kommenterat) har visats en halv miljon gånger på TikTok. Nu står det klart att storidolen inte bara kommer och gästar Idols fredagsfinal - de ska dessutom få sjunga en duett tillsammans.

Dean Lewis gästar alltså Idols fredagsfinal på fredag den 28 oktober. Då sjunger han sin senaste hit "How Do I Say Goodbye", och sammanstrålar med Luka i en känslosam duett. Säkra dina biljetter till Idols fredagsfinaler här.

Idol sänds fredagar på TV4 Play och TV4.