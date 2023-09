Allt kan hända under inspelningarna av Robinson. Det vet Anders Lundin efter många års erfarenhet – och efter det som nu hänt under pågående inspelning i Filippinerna när han var nära att förlora sitt finger. – Läkarna sa att det var bråttom, berättar programledaren.

Den andra oktober är det dags för en ny säsong av Robinson, där Petra Malm åter står som programledare och i veckan fick vi veta vilka deltagare vi kommer att få följa under hösten. I skrivande stund pågår också inspelningarna av vårens säsong av Robinson, där Anders Lundin håller i rodret.

Och borta i Filippinerna har Anders nu varit med om något som startade som, vad han själv beskriver, en riktigt dålig idé. Under natten bytte han finger på sin vigselring på grund av att den kliade och när han vaknade upp fick han inte av sig ringen. Väl under inspelning svullnade hans finger upp och läkare kallades in.

Videorna från Filippinerna

I videor direkt från Filippinerna ser vi hur ett helt läkarteam med alla medel försöker få av ringen från Anders finger.

– Jag håller på att förlora mitt finger, jag bytte finger på vigselringen och nu sväller högerhanden upp. Det handlar om sekunder tydligen. Det är som en boa constrictor som kramar om mitt ringfinger på högerhanden, säger programledaren.

Idag 09:18 2:33 Se dramatiken under inspelningarna av Robinson våren 2024

Efter försök att få av ringen med både is och vaselin kom delar ur det filippinska säkerhetsteamet med tråd och band i hopp om att det skulle gå att lossa ringen genom att linda fingret hårt. Men ingenting visade sig fungera.

– Det är en perfekt bröllopsring. Lätt att få på, svår att få av, skojar Anders mitt i allt pådrag.

Därför blir Anders tvungen att med båt ta sig in till snickeriet på fastlandet, där de på olika sätt försöker bända bort ringen med tång, innan de till sist tvingas kapa av den.

Anders Lundins vigselring fick kapas av.

”Tydligen säger läkarna att det var rätt bråttom”

– Jag vet inte om det är ett ”happy end”, men det är en bra orsak att laga den och fira en ny bröllopsdag istället för den vi glömde, säger Anders efter att han äntligen fått av sig ringen.

Anders och hustrun Kerstin Lundin Ryhed firade 20 år som giftas i somras, en bröllopsdag som glömdes bort men nu ges tillfälle att fira på nytt – och då turligt nog med fem fingrar på varje hand.

– Tydligen säger läkarna att det var rätt bråttom, annars skulle vävnaden gått sönder och jag skulle blivit av med mitt finger, det var jag inte alls beredd på. Jag trodde att vi skulle jobba vidare idag, köra klart och ta det sen. Jag tackar doktor Annika för att jag fortfarande har fem fingrar kvar på den här handen, säger han.