Frisörens tips: Få nyårslockarna att hålla HELA natten

Sebastien wet look

Blanda lika delar med Björn Axén Salt Water Gel

Smooth cream

Avsluta med att spraya rikligt med just right hairspray

Carolina locker som håller

Börja med att applicera volyme mousse I hela håret

Spraya heat styling protection I hela håret

Blås håret torrt

Spraya lite just right hairspray på varje hårslinga innan du lockar med tången eller rullar in i foliepaketet

Avsluta med samma hårspray

Joyce

Uppsatt hår

Hårspray just right

Hårnålar

Tängerna som används är

Ultimate experience plattång från Björn Axén tools

Ultimate experience Air curler

Björn Axén tools