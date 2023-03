Ukrainska soldater fryser in spermier: ”Säkrar framtiden”

Luleå kommun har som mål att bli 100 000 personer till 2040 - vilket betyder att kommunen måste växa med 1200 personer per år, och just nu växer man bara med ungefär 400 per år. För att få specifikt unga kvinnor att lockas till Luleå så samarbetar kommunen för första gången med en influencer, lärarstudenten Malin Åsén.

