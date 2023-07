Robyn har fått barn i hemlighet – visar upp sonen

Robyn har blivit mamma – i hemlighet.

Det visar artisten nu på Instagram när hon delar en bild på sonen.

”Min tid är din för evigt Tyko”, skriver hon.

I början av förra året meddelade Robyn att hon var tvungen att ställa in sin spelning på festivalen Way out west den kommande sommaren.

”Det är en underdrift att säga att jag såg fram emot att headlina på Way out west i sommar, men omständigheterna har förändrats och jag kommer tyvärr inte kunna det i år. Jag är så ledsen för detta. Men det finns mycket spännande att se fram mot även om det kommer att ta lite längre tid. Jag längtar tills jag åter kan vara med er alla så snart mitt nya album är färdigt”, lät det från artisten då.

Robyn visar sonen Tyko

Nu visar det sig att hon hade annat som tog upp hennes tid. Artisten har blivit mamma! Enligt folkbokföringen föddes sonen i april 2022, men det är först nu hon delar med sig av lyckan.

I ett inlägg på Instagram delar Robyn nu en bild på sonen och skriver:

”Min tid är din för evigt Tyko”.

I kommentarsfältet gratuleras hon av massor.