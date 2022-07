Sverige står inför en tuff utmaning på tisdagskvällen när semifinalen i fotbolls-EM mot England ska avgöras på Bramall Lane i Sheffield.

Hemmanationen har hittills under turneringen bara släppt in ett enda mål, under kvartfinalen mot Spanien när de vann med 2–1. För Sverige är det den första semifinalen i EM sedan 2013 och det väntas ett stort publiktryck.



Hör hur stämningen är på plats enligt vår reporter i spelaren ovan.