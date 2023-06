Det är tre år sedan platspåseskatten infördes. Nu vill några partier ta bort skatten helt och andra vill se en rejäl sänkning. ”Vi kan ju bara hoppas att vårt minskningsmål har lett till man har ändrat beteende”, säger Åsa Stenmarck, ansvarig för nationell plastsamordning.

Plastpåseskatten infördes 2020 och drevs fram av bland annat Liberalerna. Skatten syftade till at få ner användningen av plastpåsar per person och år. De EU-direktiven som kom då säger att man ska minska förbrukningen till 40 påsar per person och år.

Skatten innebar en höjning från tre kronor till cirka sju kronor. Den har gett stor effekt och redan första året minskade förbrukningen från 50 påsar till 14 påsar, för att sedan gå upp till 17 påsar 2022.

– Fler har ändrat beteende och köper mycket färre plastpåsar än vad man gjorde innan skatten infördes, säger Åsa Stenmarck.

4:45 Tre år med plastpåseskatten – så konsumerar svenskarna plastpåsar nu

Anledningen till att man vill minska förbrukningen av plastpåsar är för att man ser problem med nedskräpning. Påsar är en produkt som ofta hamnar fel, nämligen ute i naturen istället. Idag, tre år sedan skatten infördes är den fortsatt effektiv, även om plastpåseförbrukningen har gått upp lite från första året.

– Men den minskade förbrukningen av plastpåsar beror inte bara på skatten utan även på att människor handlar mer online och då får man ofta hem sina varor i papperspåsar eller lådor, säger Stenmarck.

”När skatten kom exploderade efterfrågan”

Trots minskningen av plastpåseförbrukningen vill Tidöpartierna ta bort skatten eller kraftigt sänka den, och beslutet kan komma redan efter sommaren. Kritiken mot den är bland annat att de svensktillverkade plastpåsarna som är gjorda av förnyelsebart material får stå tillbaka för avfallspåsar på rulle som är tillverkade av fossilmaterial. Men Åsa Stenmarck tycker inte att man styr folk åt fel håll.

– När skatten kom exploderade efterfrågan av de här påsarna på rulle och den är fortfarande hög. Fördelen är att de påsarna är tunnare, alltså mindre plast, så det är ju bra, säger hon.

Hon menar också att den svenska påstillverkningen ställt om så även de plastpåsarna i tjockare plast är i flera fall svensktillverkade och av återvunnet material.

– Så att den där nackdelen har blivit mindre nu kan man säga, säger hon.

Hur EU-målet skulle påverkas om man tog bort eller minskade plastpåseskatten går inte att säga. Men skatten, tillsammans med andra faktorer, har påverkat förbrukningen av plastpåsar.

– Vi kan ju bara hoppas, eftersom vi har vårt minskningsmål att leva upp till, att man ändrat beteende och att man håller kvar vi det – även om påsen blir billigare igen, säger Åsa Stenmarck.