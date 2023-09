Fram till förra hösten var Gunnar Selberg (C) ordförande för Kirunas kommunstyrelse. 2018 fick partiet 32,9 % i kommunvalet. I förra valet 9,7 %. 23,2 förlorade procentenheter var Centerns största kommunala tapp i hela Sverige, och innebär att Selberg idag ägnar sig mest åt sitt turistföretag. Men medan han förbereder för vinterns gäster till stugorna han hyr ut i Kurravaara och de norrskensturer han ordnar har han svårt att se Centerpartiets väg framåt.

”Ska inte bli ett vänsterparti”

– Vi är i ett så knepigt läge, tycker jag. Vi ska inte bli ett vänsterparti, men vi ska inte heller röra oss och bli ett konservativt parti. Det som har hänt med våra tidigare vänner är att de blivit mer konservativa, och släppt de liberala värderingarna. Därmed står vi lite ensamma kvar. Men jag kan inte ta i min mun att vi också ska släppa den positionen och gå höger ut. Nej, jag klarar inte det, säger Gunnar Selberg, ordförande för centerpartiet Kiruna.

Selberg menar att ett stort problem är att Centerpartiet är för otydligt, och att Muharrem Demirok hittills inte lyckats ändra på det.

– En myt som byggts upp om oss är att vi är otydliga, och då är det ännu viktigare att visa att vi inte är otydliga, utan har en klar uppfattning om vad vi vill och vilken politik vi vill driva. Där måste Muharrem bli tydligare, men jag tycker det är för tidigt att uttala ett misstroende, han har inte suttit ett år än och måste få en chans, säger Gunnar Selberg (C).

”Röstar emot något”

Även 25 mil söderut, i Arvidsjaur, tappade Centern. Här minskade partiet med 14,6 procentenheter i kommunvalet, till 19,7 %. Samtidigt syntes en annan tydlig trend på landsbygden i norr. Sverigedemokraterna ökade här med 11 procentenheter, till 13,4 %. SD-politikern Peter Rydfjäll tror att det handlade mycket om att markera missnöje med de partier som tidigare styrt Sverige.

– Precis som i övriga Europa och USA röstar man inte för något, utan snarare emot något, den tendensen ser man även i Sverige. Ta bara energifrågan, skolan, vård och omsorg, you name it, säger Peter Rydfjäll (SD), ledamot Arvidsjaurs kommunfullmäktige.

Han tror också att många på landsbygden lockades av SD:s löften om att sänka bränslepriserna.

– Jag känner mig inte heller speciellt nöjd med utfallet än. Jag kan väl tycka att det blev lite väl mycket vallöften där, men jag tror att det kommer att hända saker.

Men menar du att partiet lovade för mycket kring bränslepriserna?

– Just i det fallet skulle jag vilja säga ja, säger Peter Rydfjäll (SD), ledamot Arvidsjaurs kommunfullmäktige.

”Känns jättedåligt”

Gunnar Selberg (C) i Kiruna känner sig maktlös. För honom står hoppet till att oinfriade vallöften ska få väljarna att tappa förtroendet för SD. Eller att de gamla Alliansvännerna ska bli tillräckligt missnöjda för att bryta Tidösamarbetet.

– Tyvärr kan vi inte göra mer än att driva bra, stark oppositionspolitik mot makten och hoppas på att den nuvarande konstellationen inte håller ihop, så att vi får tillbaka Alliansen. Men då är den stora risken att om vi driver en oppositionspolitik mot dem som vi sedan ska gå ihop med, risken är att sprickan mellan oss bara blir större och större.

Men hur känns det att ni inte har situationen mer i era egna händer, än att hoppas på att deras samarbete ska spricka?

– Dåligt. Det känns jättedåligt, säger Gunnar Selberg, ordförande centerpartiet Kiruna.