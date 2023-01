Två allvarligt skadade efter krock med A-traktor

Två pojkar och en flicka är förda till sjukhus med ambulans efter en olycka med en personbil och en A-traktor i Hässleholm. Två av dem är allvarligt skadade. Polisen vill inte gå in på de skadades ålder men konstaterar att samtliga är under 18 år. Det var vid 20-tiden på tisdagskvällen som en personbil körde in i sidan av en A-traktor i en fyrvägskorsning strax utanför Hässleholm.

- En person satt fastklämd i A-traktorn. Vi tog loss den personen och bistod ambulans med vård av de här personerna, säger Anders Pålsson, inre befäl på räddningstjänsten.

Alla tre skadade färdades i A-traktorn. Föraren av personbilen är oskadd. Det är oklart vad som har orsakat olyckan. Varken polis eller räddningstjänst kan uttala sig om väglaget.

