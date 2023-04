AI-skapad Drake och The Weeknd-låt lurar fansen

Rykten om samarbetet mellan Drake och The Weeknd har florerat på nätet länge, men ingen officiell låt har någonsin släppts. Detta har dock inte hindrat några personer från att skapa och sprida falska låtar under dessa artistnamn.

– Det är så strålande likt! Hade jag gjort det här på ett blindtest så vet jag inte om jag skulle kunnat peka ut om det var fejk eller äkta, säger Aftonbladets kulturjournalist Markus Larsson.



–Jag visste på förhand att det rörde sig om en fejkad låt som jag tog mig friheten att recensera. Oj, oj det här kommer att förändra mycket, säger Larsson. Det finns redan flera exempel på fejkade Drake och The Weeknd-låtar som har spridits på nätet. Vissa som också lyckats lura många lyssnare. Drake har tidigare bett skivbolagen att sluta ge åtkomst till de som utvecklar de här grejerna. Även världens största skivbolag, Universal, har bett de strömmande musiktjänsterna att inte tillåta spridning av deras artisters material. Det har med upphovsrätten att göra, säger Larsson.

”Ett fascinerande elände”

–På lång sikt är det inte omöjligt att AI skriver bättre symfonier och låtar än vanliga människor mäktar med att göra. Frågan är om lyssnarna kommer att bry sig om artisterna existerar på riktigt eller vem som är avsändaren. En bra låt är en bra låt. Och det är på många sätt väldigt kusligt. Men det är lite som livet självt – ett fascinerande elände, avslutar Larsson.



Klart är att det är dags att vara lika källkritisk till musik på nätet som till allt annat som dyker upp där. Det gäller att alltid ta reda på om en låt är officiell eller inte. Förhoppningsvis kommer Drake och The Weeknd att släppa en riktig låt tillsammans, men till dess bör fansen vara noga med att ta reda på vem som ligger bakom.

