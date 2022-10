Under fredagen publicerades de här bilderna från Irans huvudstad på blodfärgat vatten i flera offentliga fontäner i Teheran. Vem eller vilka som färgat vattnet rött är inte känt, men protestaktionen uppges gå under namnet Teheran täckt i blod.



Enligt nyhetsbyrån Reuters är det fontäner i Studentparken, Konstnärsparken och på Fatemi-torget som syns på bilderna, och filmerna med det blodfärgade vattnet fick snabbt spridning i sociala medier.



I över tre veckor har protesterna i Iran pågått och pågår fortfarande – trots regimens brutala respons. Flera hundra personer har dödats och skadats under protestvågen som startade efter 22-åriga Mahsa Aminis död.

I spelaren: Se hur vattnet färgats rött i fontänerna