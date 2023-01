Under torsdagen samlades EU:s migrationsministrar i Arlanda stad utanför Stockholm för det första informella rådsmötet under Sveriges ordförandeskap. Frågan om att bygga en barriär längs den bulgarisk-turkiska gränsen lyftes inför mötet av Österrikes förbundskansler Karl Nehammer diskuterades.



Flera EU-länder är under stark press på grund av antalet som söker asyl eller smugglas in i unionen.

I Sverige, utanför Arlanda har i dag EUs migrationsministrar diskuterat läget och hur man ska få länder att ta tillbaka medborgare som inte får stanna i EU.

Österrike vill se ett stängsel på gränsen mellan Bulgarien och Turkiet.

Sverige lyfter å sin sida visumrestriktioner för fler länder – så att de ska ta tillbaka medborgare som nekats asyl i EU.

