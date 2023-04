Uppemot 200 000 ryska soldater rapporteras har dött i kriget i Ukraina.

Majoriteten har stupat i strid – mer många har dött av alkohol, brott och

olyckor, skriver det brittiska försvarsdepartementet på Twitter.

– Det uppstår problem med vapenhantering, vådaskott och annat. Det finns filmklipp på två berusade ryssar som ska kasta handgranat – och den studsar på ett träd tillbaks mot dem, säger Joakim Paasikivi, överstelöjtnant.

Tung alkoholkonsumtion är vanligt i det ryska samhället och ses i det tysta som en accepterad del av det militära livet, även under strid, skriver försvarsdepartementet.

Andra dödsorsaker som inte härrör från strid är felaktig hantering av vapen, trafikolyckor och förfrysning.

“Rena fylleolyckor“

Försvarsdepartementet i Storbritannien hänvisar till en rapport på Telegrams nyhetskanal.

Rapporten tar upp ett "mycket högt antal" händelser, där ryska soldater dött av orsaker som kan kopplas till alkohol.

– Det finns flera exempel på rena fylleolyckor, Det påverkar också moralen och det generella omdömet. Allmän nedkylning och bristande omdöme gör att man strider sämre, så det skapar i sin tur stridsskador o dödsfall. Det finns en hel rad konsekvenser av den här bristande moralen och missbruket, säger Joakim Paasikivi.

“Inte särskilt rutinerade eller duktiga“

Mycket tyder på att Ryssland snart kommer att byta ut Valerij Gerasimov som är högste befälhavare för invasionsstyrkorna i Ukraina, skriver den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW). Enligt ISW har Gerasimov misslyckats med att uppnå det ryska målet: att ta Donetsk och Luhansk före slutet av mars månad.

Gerasimov ersatte i januari Sergej Surovikin som befälhavare i Ukraina. Surovikin hann sitta enbart fyra månader på posten.

– De kan inte upprätthålla disciplinen, det blir så i en illa motiverad massarmé med bristande befälsföring. Den ryska yrkesarmén blev väldigt hårt åtgången under det första halvåret och det var därför man mobiliserade, säger Joakim Paasikivi och fortsätter:

– Det vi ser nu är den mobiliserade armén och många av de chefer som finns är också mobiliserade och därmed inte särskilt rutinerade eller duktiga.

Se Paasikivis analys i spelaren ovan.