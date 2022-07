Johan Pehrson talade för första gången som partiledare i Almedalen i Visby på tisdagskvällen.

– I dag kommer jag att tala om varför Sverige så väl behöver en ny regering. Ett tryggare Sverige och ett mindre efterklokt Sverige med liberaler i de rum där besluten fattas, säger Pehrson.

Under en pressträff strax innan talet presenterade Liberalerna i Almedalen ett förslag om att satsa 2,5 miljarder kronor på 1000 fler speciallärare under nästa mandatperiod. Enligt partiet har andelen elever som får stödundervisning minskat under Socialdemokraternas tid vid makten.



Se mer om satsningen från Liberalerna i spelaren ovan.