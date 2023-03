Högsta elpriserna sedan januari – då går priserna ner igen

Just nu upplever norr de högsta elpriserna sedan januari, men de höga elpriserna kommer att kännas av i hela landet. veckan. I norra Sverige är priserna de högsta på länge, 135 öre per kilowattimme (kWh), på den nordiska elbörsen Nordpool under måndagen.

I södra Sverige, det vill säga i elområde 4 och 3, landar priset på 167 öre per kWh.

Iskyla och vindstilla och reaktorstopp drar upp elpriset



–Att det är näst intill vindstilla gör sitt till, säger meteorolog Madeleine Westin.

Faktorer som också bidrar till prisuppgången är att Sveriges största kärnkraftsreaktor, Oskarshamn 3, är avstängd vad gäller produktion sedan i fredags. Reaktorstoppet kommer att pågå under de närmsta åtta dygnen.

Ovanpå börspriset tillkommer elbolagens påslag, elskatt, moms och elnätsavgift på i storleksordningen 1:50 kronor per kilowattimme.

