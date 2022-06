Det här händer under Lotta på Liseberg den 20 juni:

Akt 1

Kvällen inleds av Arvingarna med Evert Taubes "Inbjudan till Bohuslän".

Lotta tar över med sitt inledningsnummer "Vi sätter färg på Liseberg."

Paul Rey avslutar akten med sin nysläppta låt "Någon någonsin."

Akt 2

Lotta river av sin första allsång "En jävel på kärlek" av GES.

Frida Öhrn tar vid med en finstämd visa av Fred Åkerströms "Jag ger dig min morgon."

Och Paul Rey avslutar med allsång i reagge-toner, nämligen "Oh boy."

Akt 3

Lotta hyllar Bobbysocks i allsångsform med "La det swinge."

Cazzi Opeia gör entré i programmet med sin Mellohit "Can’t get enough."

Arvingarna avslutar göteborgskt med "Dans på Brännö brygga."

Akt 4

Musikalstjärnan Emmi Christensson gör en svensk version av "You raise me up", den svenska titeln är "Du bär mig."

Frida Örhn tar det vidare med ett riktigt allsångsörhänge, "Du är min man."

Och Emmi kontrar med "Diggiloo Diggiley" i allsångsform.

Akt 5

Cazzi Opeia gör allsång av Lasse Berghagens "En kväll i juni."

Arvingarna avslutar programmet med ett Beatles-medley för att hylla Paul McCartney som precis fyllt 80 år.

Lotta på Liseberg sänds måndagar 20.00 på TV4 Play & TV4.