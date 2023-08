Layth, 14, försvann från ett familjehem i somras och hittades död i ett skogsparti i närheten av Upplands-Bro utanför Stockholm för en knapp vecka sedan. Det bekräftade åklagaren på torsdagen.



14-åringen är det sjätte offret under 18 år som dödats i Sverige hittills år. Förra året var det åtta, samtliga pojkar, och enligt statistik från Socialstyrelsen som TV4 Nyheterna tagit del av, har det under de senaste 20 åren blivit allt vanligare att barn och unga dödas.

– Det här en del av en trend som pågått i tio år. Att det är många just i år kan ha med tillfälligheten att göra. Men vi ser att det är fler yngre personer som drabbas av dödligt våld i en högre utsträckning, säger kriminologen, Sven Granath.



Under den första femårsperioden mellan 2003 och 2007 dödades 28 barn under 18 år. Och under den senaste femårsperioden, 2018-2022 var det hela 36 barn som dödades, visar den dystra statistiken från myndigheten.



Andelen pojkar har ökat kraftigt och nu är det nästan bara pojkar som dödas. Andelen som dödas med skjutvapen har mer än fördubblats under samma period.

– De här unga personerna har idag en helt annan tillgång på skjutvapen. De används också av den organiserade brottsligheten, säger Granath.