Slutaudition är over and out för den här gången och startfältet i Idols kvalvecka står nu klart. Det blir totalt 22 personer som nästa vecka kommer att göra sitt yttersta för att knipa en plats i gruppen som tar sig vidare till fredagsfinalerna.

I kvalveckan finns det egentligen endast 21 platser, men juryn trollar fram en plats till så att både Tilda Vodusek och Alicia Goncalves som är sist ut med att få sina besked går vidare till kvalveckan.

De tävlar under kvalveckan

Alicia Goncalves

Isak Uddström

Simon Näslund

Nikolina Lekic

Louisa Hoxha

Deya Boström Säfström

Filip Jukic

Rasmus Dahlström

Saga Ludvigsson

Fredrik Strand

Aus Ayob

Liza Frisk

Theo Söderqvist

Tilda Vodusek

Antranik Khantarashian

Ida Zohlen Danielsson

Jordan Rawling

Cimberly Wanyonyi

Emil Eriksson

Olivia Alotti

Love Strandberg

My Cronblad