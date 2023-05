Inflationen hindrar inte svenskarna från att gå på festival.

Flera av Sveriges största festivaler uppger att biljettförsäljningen går bra inför sommaren. Sweden Rock har redan lyckats sälja alla sina biljetter.

– Festivalkänslan går inte att ersätta, säger Caroline Boman Dickson, festivalentusiast.

Efter två år där stora musikfestivaler tvingats ställa in på grund av pandemin bjöds det återigen på musikfest förra året. Och svenskarna visade att det fanns ett uppdämt festivalbehov. Både Lollapalooza och Way out West slog publikrekord.

Pandemieffekt

Och det ser ut som att pandemieffekten lever kvar även i år. Bland fyra av Sveriges största festivaler är tongångarna positiva. Lollapalooza siktar på att få lika många besökare som förra året. Way out West och Storsjöyran uppger båda att biljettförsäljningen går bra och Sweden Rock har redan hunnit sälja alla sina biljetter.

– Jag tror att folk verkligen vill ses, hänga, lyssna på musik. Jag tror att om man ska köpa grejer när det är lågkonjunktur, då är att köpa festivalbiljetter och hänga med sina vänner en bra grej, säger Joppe Pihlgren, verksamhetsledare Svensk Live.

Ökade kostnader

Men varken arrangörer eller besökare är immuna mot inflationens effekter. Den svaga svenska kronan gör det dyrare att boka internationella artister. För besökarna blir det också dyrare, allt från resa och sovplats, till själva festivalbiljetterna. Storsjöyran och Lollapalooza har samma biljettpriser som förra året för en standardbiljett. Way out West och Sweden Rock har båda höjt priset med 200 kronor, till 2295 respektive 3198 kronor.

– Visst, man kan lägga på en allt för stor summa, folk har ju oftast koll på vad det kostat innan. Men det känns som att priset följer inflationen. Och festivalerna står ju också med kostnader som har höjts.

– Jag tror att de flesta har överseende med att det kan bli dyrare, säger Caroline Boman Dickson, som är en van festivalbesökare.