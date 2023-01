Här är några av nomineringarna:

Bästa film

På västfronten intet nytt

Avatar: The Way of Water

The banshees of inisherin

Elvis

Everything everywhere all at once

The fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women talking

Bästa regi

The banshees of inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness



Bästa originalmanus

The banshees of inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Bästa manliga huvudroll

Austin Butler (Elvis)

Colin Farrell (The Banshees of Inisherin)

Brendan Fraser (The Whale)

Paul Mescal (Aftersun)

Bill Nighy (Living)

Bästa kvinnliga huvudroll

Cate Blanchett (Tár)

Ana de Armas (Blonde)

Andrea Riseborough (To Leslie)

Michelle Williams (The Fabelmans)

Michelle Yeoh i (Everything Everywhere All at Once)