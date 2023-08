Hösten är här och semestern är slut för många svenskar. Det kan också innebära att grillkvällarna med den där ölflaskan eller altanhängen med den där Bag in boxen blir färre. För det är under semestern som vår alkoholkonsumtion ökar mest. Det är 40 procent fler som dricker mer under sommarmånaderna, visar en ny undersökning som IQ gjort gällande svenskars alkoholvanor.

Dock visade det sig att den siffran är en minskning från förra årets cirka 50 procent.

Undersökningen från IQ visar också att 37 procent drack alkohol någon gång under sommaren trots att det inte tänkt göra det och att 23 procent funderar på att ta en paus från alkoholen efter sommaren.

– Det är svårt att kontrollera alkoholintaget. Vi dras enkelt med när vi umgås med andra. Och umgås man med folk som dricker så är det svårare att hålla sig till en plan. Det visar också på det alkoholtjat som finns i allmänhet. Du kanske har bestämt dig att du ska inte dricka, men blir påverkad av någon kompis i gruppen, säger Mojataba ghodsi, vd IQ.

Svårt att skära ned

För de allra flesta är det inga problem att skära ned på alkoholen när semestern är över. Men en del märker att det är svårare än de föreställt sig och att antalet glas i vardagen blir fler än vad som är tänkt. Och det kan det vara svårt att identifiera när man befinner sig i riskzonen för missbruk och inte.

– En regel är att räkna hur mycket man dricker. Dricker man mer än rekommenderad mängd så ligger man i riskzonen, säger Anders Hammarberg, docent klinisk beroendeforskning Karolinska institutet.

Sätt upp mål

Andra varningssignaler kan vara att man har svårt att ändra sin alkoholkonsumtion när semestern är slut och när man känner att man inte kan hindra sig från att dricka mer än man tänkt sig.

Hamnar man ofta i bråk med människor och närstående när man druckit alkohol kan det också vara en indikation.

För den som vill bryta semestervanorna om det känns som om man druckit för mycket så är det mest effektivt att helt sluta dricka och inte dricka alkohol alls under en period.

– Om man inte vill vara helt avhållsam tycker jag att man ska tänka igenom vad man tycker är en lagom konsumtion och sätta upp mål för det. Till exempel antal glas per vecka, säger Anders Hammarberg, docent klinisk beroendeforskning Karolinska institutet.